Волгоград, , 16:51 — REGNUM Более 18 тысяч человек завершили вакцинацию от COVID-19 в Волгоградской области. Такие данные 1 марта на заседании оперативного штаба озвучил губернатор Андрей Бочаров.

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Первый компонент вакцины получили уже 46,5 тысячи добровольцев. Более 18 тысяч человек завершили иммунизацию. Запись организована на сайте госуслуг и на базе поликлинического звена Волгоградской области, прививки делают на 57 площадках во всех муниципалитетах региона.

С начала прививочной кампании в Волгоградскую область поступило свыше 60 тысяч комплектов вакцины.