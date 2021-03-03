Ханты-Мансийск, , 07:36 — REGNUM В Югре вакцинация жителей удаленных и труднодоступных территорий в марте будет приоритетной. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Алексей Добровольский в своём аккаунте в сети Instagram.

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В больницы Березовского, Октябрьского, Белоярского, Кондинского, Нижневартовского, Ханты-Мансийского районов уже доставлены более 15 тысяч доз вакцины.

На сегодня в Югру поступило 63 312 доз вакцины, 41 764 дозы уже использованы. полностью два этапа вакцинации прошли 25 580 жителей Ханты-Мансийского автономного округа. В регионе организована работа 90 стационарных прививочных кабинетов и 27 мобильных прививочных бригад.