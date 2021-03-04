Новосибирск, , 13:04 — REGNUM В Новосибирской области с начала года по итогам проверок по соблюдению режима повышенной готовности возбуждено 144 административных дела. Судами вынесено 102 постановления, из них по 87 протоколам назначены наказания. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства региона.

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Уточняется, что по 38 административным протоколам назначен штраф на общую сумму 1 985 000 рублей. По 49 административным протоколам нарушителям выданы предупреждения.

За прошедшую неделю проверено 85 объектов в пяти торговых центрах Новосибирска и Бердска. В двух выявлены нарушения норм СанПин.