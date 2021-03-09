Абакан, , 14:58 — REGNUM По состоянию на 9 марта в Хакасии прививки от COVID-19 сделали более 16 тысяч человек, в том числе около 9 тысяч жителей республики уже получили оба компонента вакцины. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

На заседании оперштаба 9 марта министр здравоохранения Хакасии Олег Ананьевский сообщил о том, что для стабилизации обстановки по заболеваемости COVID-19 в республике необходимо привить не менее 25% населения. Это около 100 тысяч человек.

В месяц в Хакасии планируется прививать около 20 тысяч человек. Очередная партия вакцины ожидается к 20 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии на сегодняшний день подтверждено 21 483 случая заражения коронавирусом, выздоровел 20 521 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии к аппаратам ИВЛ подключены пять пациентов с COVID-19