Волгоград, , 13:46 — REGNUM Ещё 169 новых носителей коронавируса выявлены в Волгоградской области 3 марта, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на восемь меньше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 2407 человек, зарегистрированы шесть летальных исходов.

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Всего в Волгоградской области подтверждены 49 тыс. 904 случая заражения инфекцией. В госпиталях находятся 2387 взрослых и 20 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1374 пациента. Выздоровели 47 тыс. 737 человек, из них 165 человек завершили лечение за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 793 пациента.