Пенза, , 11:48 — REGNUM В Пензенской области с начала наблюдения всего выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией 34 799 пациентов, или более 90,1% от общего числа заболевших. За сутки побороли болезнь 207 человек. Об этом 2 марта сообщает общероссийский оперативный штаб.

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На сегодняшний день коронавирусная инфекция подтвердилась у 38 611 жителей области, за сутки заболели 152 человека. Накануне носителями инфекции стали 157 пензенцев. С начала наблюдения скончались от последствий заражения коронавирусом 443 пациента, три новых жертвы за сутки.

ИА REGNUM ранее сообщало, всего в России по данным на 2 марта выявили 4 268 215 случаев заражения коронавирусом.

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