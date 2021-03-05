Санкт-Петербург, , 16:43 — REGNUM Власти Петербурга продлили «коронавирусные» ограничения. Соответствующие поправки в постановление правительства №121 внес 5 марта губернатор Александр Беглов, сообщили в администрации города.

Пожилые люди в защитных масках Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Так, до 28 марта 2021 года продлили обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет, а также для больных хроническими заболеваниями. От работодателей требуют оставить таких лиц на удаленной работе.

По 28 марта продлён запрет на работу ночных кабаре, клубов и дискотек, а также на курение кальянов.

Исполнительным органам власти, согласно новым поправкам, можно будет устраивать какие-либо досуговые или торжественные массовые мероприятия только по личному поручению Беглова.

«Также по 15 мая сохраняются ранее установленные постановлением ограничения. По 30 сентября продлеваются ограничения по предоставлению услуг в организациях отдыха детей и молодежи и их оздоровления, расположенных на территории Санкт-Петербурга», — добавили в Смольном.

Напомним, наиболее существенным требованием остаётся обязательный масочный режим в общественных местах, учреждениях торговли и в общественном транспорте.

За 4 марта в городе зафиксировано 983 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.