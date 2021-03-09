Москва, , 15:52 — REGNUM Власти Туниса смягчили ограничительные меры для въезжающих в страну туристов. Вместо семи дней обязательного карантина по коронавирусу интуристу предстоит провести на изоляции в отеле 48 часов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Также все туристы должны предоставить ПЦР-тест на COVID-19. После завершения карантина предстоит сдать второй ПЦР-тест за свой счет. В случае отрицательного результата им будет разрешено свободно перемещаться.

В Тунисе снят запрет на передвижение по стране. Открыты кафе и рестораны. В отелях допускается проведение различных мероприятий с заполняемостью не более 50%. При этом с 22.00 до 05.00 сохраняется комендантский час.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия пока не восстановила авиасообщение с Тунисом. Долететь до Туниса туристы из РФ могут только с пересадкой в Стамбуле.

Читайте также: Тунис предлагает возобновить чартерные рейсы из России