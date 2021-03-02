Калуга, , 20:05 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 100 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 2 марта. Днём ранее, 1 марта, в регионе было зарегистрировано 106 случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 30 тыс. 21 человека, 2079 человек находятся на лечении, 27 тыс. 682 человек выздоровели, 260 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (425), в Обнинске (182), Боровском (122) и Малоярославецком (116) районах.

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