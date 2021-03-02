Санкт-Петербург, , 09:21 — REGNUM В Санкт-Петербурге в четверг, 4 марта, на набережной реки Карповки состоится торжественное открытие памятника «Ангел», посвященного медикам, заболевшим и умершим в ходе борьбы с пандемией коронавируса.

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Автором композиции является петербургский скульптор Роман Шустров, который в мае 2020 года скончался в больнице от COVID-19. Об этом 2 марта сообщают организаторы мероприятия.

«Они ушли Ангелами на небо, чтобы сохранить этот город и своих пациентов, родных, близких, коллег, — говорится в анонсе мероприятия. — Печальный Ангел — как продолжение #СтеныПамяти».

Напомним, народная «Стена памяти» была создана родственниками и коллегами ушедших из жизни медицинских работников. Почти до конца 2020 года фотографии, имена и фамилии умерших врачей и других медработников были размещены на строительном заборе на Малой Садовой улице в центре Санкт-Петербурга, напротив офиса комитета по здравоохранению.

Отметим, что официально погибшими от COVID-19 в результате заражения на рабочем месте признаны 38 петербургских медиков. Неофициальные подсчеты указывают, что их значительно больше.

В ноябре 2020 года стихийный мемориал был демонтирован, и тогда же, после многочисленных обсуждений, городские власти приняли решение установить постоянный мемориал. Для этого было определено место — набережная реки Карповки в Петроградском районе города. Был выбран и памятник — петербургский ангел известного скульптора Романа Шустрова, который сам стал жертвой ковида.

В настоящий момент «Стена памяти» существует в онлайн-формате, на ней значатся более ста фамилий скончавшихся в период пандемии медицинских работников Петербурга и Ленинградской области.

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