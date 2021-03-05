Рязань, , 11:59 — REGNUM 62 новых носителя коронавируса выявлены в Рязанской области 5 марта, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на одного человека больше, чем сутками ранее. Скончались два пациента.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

В лечебных учреждениях находятся 264 пациента с COVID-19, из них 12 человек на ИВЛ. Всего в Рязанской области подтверждены 24 792 случая заражения коронавирусом, выздоровели 22 тыс. 860 человек, в том числе 78 пациентов выписаны за прошедшие сутки.

По данным федерального оперативного штаба зарегистрированы два новых летальных исхода. С начала пандемии от осложнений при COVID-19 в регионе скончались 308 человек.