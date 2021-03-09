Псков, , 12:05 — REGNUM В Псковской области за минувшие сутки выявили еще 53 носителя коронавирусной инфекции, что на 36 человек меньше, чем было выявлено сутками ранее. Также в регионе зарегистрировано еще два летальных исхода от COVID-19. Об этом 9 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Псковской области было проведено 288 970 исследований на коронавирус, в том числе 830 — за последние сутки. Выявлено 32 797 зараженных.

В настоящий момент выздоровело 21 765 человек, в том числе 30 были выписаны по выздоровлению за минувшие сутки. Умерли от ковида 186 жителей.

«В действующих очагах новых случаев не выявлено. Четыре вспышки остаются под контролем Роспотребнадзора», — уточнил в свою очередь губернатор региона Михаил Ведерников.

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