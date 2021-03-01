Казань, , 11:39 — REGNUM В Татарии вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, по информации на 1 марта, прошли 81 753 жителя. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки число привитых возросло на 110 человек. Вторую дозу препарата получили 13 742 жителя. Основными вакцинируемыми остаются граждане старше 60 лет (порядка 42% от общего числа), отмечается пресс-службой оперштаба.

ИА REGNUM в конце февраля сообщало, в Татарии продолжают наращивать темпы ввода новых прививочных пунктов от COVID-19. В конце зимы их насчитывалось 153.

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