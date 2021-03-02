Москва, , 08:42 — REGNUM В России на сегодняшний день, несмотря на заметное снижение количества выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией, этот показатель ещё остаётся «достаточно серьёзным». Об этом 2 марта заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Цифры новых случаев коронавирусной инфекции хоть и обнадёживающе уменьшаются, по-прежнему остаются достаточно серьёзными», — подчеркнула она в интервью ТАСС.

Голикова уточнила, что на сегодня Россия по уровню заболеваемости находится примерно в той же точке, что и в конце мая 2020 года. Однако, по её словам, ситуация осложняется тем, что зима и начало весны являются периодом распространения вирусных инфекций. При этом вице-премьер подчеркнула, что «горб» подъём заболеваемости гриппом, который COVID-19 практически вытеснил, значительно меньше, чем годом ранее.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 1 марта, за минувшие сутки в России выявили 11 571 случай заражения коронавирусом. Справились с болезнью 11 277 человек. Всего в стране за пандемию подтверждено 4 257 650 случаев заражения SARS-CoV-2.

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