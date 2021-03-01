Москва, , 13:01 — REGNUM Москвичи начали активно заниматься спортом и покупать товары и услуги для этой цели. Об этом 1 марта сообщается на сайте столичного департамента экономической политики и развития.

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Вследствие отмены ограничений и стабилизации ситуации с COVID-19 жители города массово записываются в спортзалы, покупают спорттовары, посещают бани, солярии и уделяют значительно больше внимания оздоровительной деятельности. Благодаря этому в Москве показатели среднесуточных оборотов организаций фитнес-индустрии восстановились к докризисному уровню, заявил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

«Практически восстановился к докризисному уровню спрос москвичей на посещение спортивных клубов, секций, спортивных состязаний и других спортивных учреждений. За 1−23 февраля среднесуточный оборот спортивных учреждений города достиг 111,1 млн рублей, что составляет 98% к аналогичному периоду предыдущего года», — сказал Ефимов.

Отмечается, что в феврале среднесуточные обороты фитнес-центров сумели превзойти докризисный уровень на 3,3%. С учетом традиционного роста спроса на тренировки в преддверии летнего периода, ожидается дальнейший рост оборотов столичной спортиндустрии.

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