Ханты-Мансийск, , 20:50 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 104 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 107 случаев.

С начала пандемии на 6 марта в Югре зарегистрировано 52 086 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 50 127 человек, скончались 758 пациентов с COVID-19 (на два человека больше, чем днём ранее).