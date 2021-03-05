Курган, , 14:52 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 59 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 24 зарегистрировано в Кургане, сообщает 5 марта региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 60 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 5 марта выявлено 18 024 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 16 070 человека, скончались 319 пациентов с COVID-19 (на семь человек больше, чем днём ранее).