Мурманск, , 14:02 — REGNUM В Мурманской области реабилитацию после COVID-19 прошли около тысячи человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

Медицинская реабилитация ковид-пациентов проводится в регионе с июля 2020 года на базе Мурманского областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины. Курс реабилитации формируется индивидуально и может включать занятия по лечебной физкультуре, физиопроцедуры и массаж.

«Нами разработан комплекс мероприятий для реабилитации пациентов после перенесенной ковид инфекции, таких как консультация на начальном этапе врачей-специалистов по лечебной физкультуре и физиотерапии с разработкой индивидуального плана реабилитации. Назначается обширный физиотерапевтический курс. Основная задача — полноценное восстановление пациентов после инфекции и возврат к полноценной жизни», — отметил заместитель главного врача по медицинской части Мурманского областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины Игорь Узунов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области COVID-19 переболели уже более 45 тысяч человек. Жертвами инфекции стали 957 северян.