Мурманск, 3 марта 2021, 14:02 — REGNUM В Мурманской области реабилитацию после COVID-19 прошли около тысячи человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.
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Медицинская реабилитация ковид-пациентов проводится в регионе с июля 2020 года на базе Мурманского областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины. Курс реабилитации формируется индивидуально и может включать занятия по лечебной физкультуре, физиопроцедуры и массаж.
Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области COVID-19 переболели уже более 45 тысяч человек. Жертвами инфекции стали 957 северян.