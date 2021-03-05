Петропавловск-Камчатский, , 06:15 — REGNUM Сложные погодные условия не позволяют отправить вакцину «Спутник V» в отдалённые районы Камчатки. Препарат от коронавируса не могут доставить в Олюторский и Алеутский районы для больниц в Тиличиках и Никольском, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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На Камчатке привились от коронавируса за последние сутки 693 человека, из них 452 получили уже второй компонент вакцины.

Всего в крае получили прививку от коронавируса 12 586 жителей. Завершили иммунизации, привившись второй дозой «Спутник V», 7583 человека.

По 150 доз препарата «Спутник V» доставлены в Карагинский и Озерновский районы.

Как сообщало ИА REGNUM, воспаления и высыпания на коже может вызывать использование вакцины от коронавирусной инфекции, созданной американской компанией Moderna. Об этом 4 марта написал журнал New England Journal of Medicine со ссылкой на результаты исследования ученых из США.