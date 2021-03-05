Пенза, , 14:40 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 5 марта суммарный охват тестированием населения на коронавирус составил 56,93%. За сутки инфекцию выявили у 140 человек, 22 из которых — несовершеннолетние. Возраст детей — от 2 до 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Лидирует по числу зарегистрированных больных за сутки Пенза — 61 человек. На сегодняшний день под наблюдением врачей остаются 7730 человек, сняли с коронавирусного учета 89 054 жителя. Лабораторные исследования на COVID-19 ПЦР-методом прошли 735 605 человек, осуществили более 782,9 тыс. исследований.

ИА REGNUM напоминает, Сейшельские острова уже с 25 марта начнут принимать иностранных туристов со всего мира, за исключением Южной Африки. Путешественникам не придётся проходить обязательный карантин и иметь сертификат о вакцинации, однако будет необходимо предъявить отрицательный тест на COVID-19, который нужно сделать не ранее, чем за 72 часа до прилёта в страну.

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