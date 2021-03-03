Сыктывкар, , 12:24 — REGNUM За последние сутки в Коми выявили 80 случаев COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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Наибольший прирост заболевших за сутки зарегистрирован в Сыктывкаре — 29 случаев, в Ухте — 10. Всего под медицинским наблюдением находятся 3154 жителя региона.

Официально в Коми подтверждено 755 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом, двое из них были зарегистрированы накануне, 2 марта.