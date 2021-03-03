Москва, , 10:14 — REGNUM Дезинфекция и влажная уборка в домах или квартирах в период пандемии коронавируса является обязательной. Даже если все здоровы её надо проводить два-три раза в неделю с применением бытовой химии, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзоре.

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Основные места, которые необходимо обрабатывать дезинфицирующими средствами — это дверные ручки, выключатели, ручки шкафов, деревянные спинки стульев, столы (письменные, обеденные, журнальные и т. д).

Также подлежат обработке с применением средств бытовой химии кухонные столешницы, бытовая техника, смесители, раковины, туалетные принадлежности (зубные щетки, расчески и пр.) и туалетные комнаты (унитаз, ванну и др.).

Как сообщало ИА REGNUM, применяемая для дезинфекции хлорная известь эффективно уничтожает вирусы и бактерии, однако может повредить здоровью человека.

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