Санкт-Петербург, , 11:38 — REGNUM В Петербурге за последние сутки заметно снизилась суточная смертность от COVID-19. Об этом сообщает 5 марта федеральный оперативный штаб. Неравномерность фиксации летальных исходов продолжает приводить к подобным статистическим флуктуациям в Северной столице.

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За последние сутки в Петербурге подтвердили 26 смертей от COVID-19, что почти вдвое меньше, чем в Москве. В то время как днем ранее в Петербурге насчитали 48 смертей — всего на три меньше, чем в столице.

За год с начала пандемии коронавируса, по официальным данным, от COVID-19 в Петербурге погибли 11 274 человека.

Заметим, в России это число достигло 88 285, включая 462 смерти, попавшие в статистику летальности за последние сутки.

Добавим, в Петербурге за все время пандемии коронавирус подхватили 371 988 человек, в стране — 4 301 159 граждан.

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