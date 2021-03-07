Новосибирск, , 18:55 — REGNUM В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено ещё 102 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 109 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё семь пациентов: мужчины в возрасте 60 лет, 70 лет, 71 год, 81 год и женщины в возрасте 50 лет, 63 года, 68 лет. Всего в регионе умерли 1489 человек, — уточнил оперштаб. — В отделениях интенсивной терапии находятся 103 человека, на ИВЛ — 19 пациентов».Всего на утро сегодня, 7 марта, в регионе зарегистрировано 36 499 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2072 детей; 33 501 человек выздоровел (+48 за сутки).