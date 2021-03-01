Рязань, , 12:42 — REGNUM 62 новых носителя коронавируса выявлены в Рязанской области 1 марта — на три меньше, чем за предыдущие сутки. В лечебных учреждениях находятся 299 пациентов с COVID-19, выписан после лечения 61 пациент, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,3%. С начала пандемии в Рязанской области подтверждены 24 тыс. 542 случая заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости — 2195,53 на 100 тысяч населения. Выздоровели 22 тыс. 568 человек.

В тяжёлом состоянии в больницах 35 пациентов, из них 13 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.