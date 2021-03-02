Уфа, , 09:50 — REGNUM 137 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба администрации главы республики.

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Сообщается, что всего в регионе было выявлено 28 856 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 23 047 человек, в том числе 40 человек выздоровели за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в больницах проходят лечение 267 пациентов с COVID-19, а 5262 человек получат лечение на дому. За минувшие сутки в регионе была констатирована смерть трех пациентов с COVID-19. Всего в Башкирии скончались 280 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 1 марта в регионе выявили 138 случаев заражения коронавирусом.

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