Санкт-Петербург, , 10:11 — REGNUM В Петербурге за последние сутки практически в два раза сократились объемы тестирования на коронавирус. Об этом 9 марта сообщает городской оперативный штаб.

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В городе обследовали 5915 жителей за сутки, накануне же провели 12 608 тестов. В справочную службу по теме коронавируса за 24 часа обратилось 2804 человека.

Добавим, за неделю с 1 по 7 марта в Северной столице в целом выполнили 140 466 лабораторных ПЦР-исследований на коронавирус, что на 5% больше, чем за неделю с 22 по 28 февраля. Это связано с увеличением количества пациентов с показаниями для исследования.

Всего с начала пандемии к 8 марта 2021 года в Петербурге уже провели 7 459 200 тестов.

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