Геленджик, Краснодарский край, , 11:45 — REGNUM Глава Геленджика Краснодарского края Алексей Богородистов госпитализирован с подтверждённым COVID-19. Сообщение об этом появилось 3 марта в его телеграм-канале.

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«Врачи настояли на моей госпитализации в стационар. Диагноз — коронавирусная инфекция. Изолирован. Лечусь. Честно говоря, не ожидал, что соблюдая все профилактические меры, где-то всё же поймаю эту инфекцию. Пока работаю удалённо. Берегите себя и своих близких. Всем желаю здоровья», — написал Богородистов.

Всего в Краснодарском крае на 3 марта подтверждено 38 868 случаев заражения коронавирусом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 684,8. Выздоровели 33 682 жителя, скончались 1973 человека.