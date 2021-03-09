Ростов-на-Дону, , 11:38 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки скончались два пациента с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 9 марта.

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Не смогли победить COVID-10 65-летняя женщина и 85-летний мужчина. Все умершие имели хронические заболевания.

За весь период пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 3 229 жителей Ростовской области.

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