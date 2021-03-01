Ростов-на-Дону, , 15:18 — REGNUM 75,7 тыс. жителей Ростовской области получили прививку от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 1 марта.

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«На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 75 767 человек, за сутки — 616. Из них завершил вакцинацию (двукратное введение вакцины) 19 931 человек, за сутки — 339», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области планируется привить 60% населения — порядка 2 млн человек. В феврале регион должен был получить не менее 100 тыс. доз вакцины.

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