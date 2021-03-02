Белгород, , 13:28 — REGNUM 94 новых носителя коронавируса выявлены в Белгородской области 2 марта, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на одного человека больше, чем за предыдущие сутки. Записались на вакцинацию 948 человек.

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В стационарах находятся 980 пациентов, из них 52 на ИВЛ, лечатся амбулаторно 3126 человек, на самоизоляции 10 тыс. 996 жителей региона. Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 31 тыс. 635, выздоровели 27 тыс. 39 человек, из которых 99 пациентов выписаны за последние сутки. От осложнений на фоне инфекции скончались 490 человек — три смертельных случая зарегистрированы 2 марта.

На вакцинацию от COVID-19 поданы 77 тыс. 296 заявлений. Получили первый компонент вакцины 78 тыс. 653 человека, завершили прививки 37 тыс. 185 добровольцев.