Ульяновск, , 06:37 — REGNUM В Ульяновской области суточное количество выявленных случаев заражения чуть подросло. Это следует из данных регионального управления Роспотребнадзора.

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По оперативным данным, за последние сутки предварительно выявлен 101 носитель коронавируса. Напомним, с 27 февраля суточное число подтверждаемых случаев SARS-CoV-2 в Ульяновской области не превышало 100.

Всего в регионе с начала пандемии проведено 706 145 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию в отношении 673 460 человек.

По данным ведомства, в настоящее время под наблюдением остаётся 9701 человек.

По данным минздрава, в 2020 году в Ульяновской области финансирование медицинских организаций за счет средств ОМС увеличилось до 15,2 млрд рублей — это на 1,6 млрд рублей больше уровня 2019 года.