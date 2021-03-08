Черкесск, , 17:42 — REGNUM В Карачаево-Черкесии врачам ковидных госпиталей к празднику 8 Марта вручили сладкие витаминные подарки. Волонтеры доставили медикам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, более полутонны фруктов.

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Активисты волонтерского центра «Единой России» побывали в госпиталях, открытых на базе Черкесской городской и Республиканской клинической больниц, а также больницы города Усть-Джегуты. Волонтеры порадовали женщин, оказавшихся на своем посту в женский праздник. Фрукты попали на стол и пациентам этих ковидных госпиталей.

Акция волонтеров «Единой России» — очень нужная работа, так как сотрудникам медорганизаций очень приятно получать такую поддержку, прокомментировала событие главный врач Черкесской городской клинической больницы Альбина Асланукова.

«Им приятно оказывать помощь населению и вдвойне приятнее, когда эта помощь оценивается», — цитирует Асланукову РИА «Карачаево-Черкесия».