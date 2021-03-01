Екатеринбург, , 19:32 — REGNUM В Свердловской области сняли ряд запретов, введённых для профилактики COVID-19. Документ размещён на региональном портале правовой информации.

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Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Документ вступает в силу со 2 марта 2021 года.

Теперь при проведении культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе разрешено заполнять 75% площадки, предназначенной для зрителей (ранее допускалось лишь 50%). Лимит повышен также для театров, филармоний, концертных организаций и кинотеатров — там теперь дозволяется заполнять до 75% от вместимости зала.

Жителей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, просят оставаться дома до 15 марта 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено почти 78 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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