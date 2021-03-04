Омск, , 13:52 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области умерли два пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 4 марта в областном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Омской области умерли 1227 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 марта в регионе выявлен 41 331 носитель коронавируса, выздоровели 31 184 человека.

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