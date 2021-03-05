Черкесск, , 11:53 — REGNUM В Карачаево-Черкесии вновь откроется для приема детей на реабилитацию центр «Росинка». С просьбой о возобновлении работы центра обратились к главе региона Рашиду Темрезову родители детей-инвалидов в ходе прямого эфира с жителям республики 1 марта.

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По согласованию с региональным управлением Роспотребнадзора дневное отделение «Росинки» откроется уже 15 марта, а с 22 марта начнется приём детей на прохождение курса реабилитации, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Санитарное ведомство потребовало от руководства центра реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья полного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, введенных из-за пандемии коронавируса. Также рекомендовано всем сотрудникам центра и родителям детей-инвалидов привиться от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние недели в Карачаево-Черкесии наблюдается значительное улучшение ситуации по коронавирусу. Накануне в республике был зафиксирован минимальный за полгода прирост числа ковид-пациентов.