Абакан, , 07:05 — REGNUM В Хакасии скончались ещё шесть пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 5 марта в правительстве республики.

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Умерли три женщины (46 лет, 67 лет и 94 года) и трое мужчин (64 года, 69 лет, 79 лет).

За весь период пандемии в Хакасии скончались 465 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 марта в Хакасии выявлено 21 399 носителей коронавируса, выздоровел 20 451 человек.

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