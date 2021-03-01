Омск, , 11:49 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области жертвами COVID-19 стали четыре человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 марта в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в регионе умерли 1222 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 марта в Омской области выявлено 41 044 носителя коронавируса, выздоровели 30 334 человека.

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