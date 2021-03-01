Уфа, , 09:25 — REGNUM 138 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 1 марта сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, всего в республике выявлено 28 719 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 23 тысячи человек, в том числе за минувшие сутки — 140 человек.

«Отмечается динамика в последние 10 дней, когда количество выписанных больше, чем количество заболевших», — сообщил Забелин.

Он добавил, что в больницах региона продолжают лечение 241 пациент с COVID-19. При этом 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии. На дому лечатся 5100 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 28 февраля в регионе выявлено 137 случаев заражения коронавирусом.

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