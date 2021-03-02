Ростов-на-Дону, , 11:52 — REGNUM В Ростове-на-Дону готов к открытию третий мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Прививочный кабинет будет работать с 4 марта в торговом центре «Мегамаг» на улице Пойменной, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

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Сотрудники горбольницы №8 будут принимать желающих привиться в будни — с 13:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни — с 12:00 до 19:00. Добровольцы, имеющие при себе паспорт, СНИЛС и страховой полис, получат дозу антиковидной вакцины вне зависимости от места проживания.

ИА REGNUM ранее сообщало, что два прививочных пункта в Ростове-на-Дону открыты в торговых центра «Золотой Вавилон» и «Сокол».

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