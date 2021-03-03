Ульяновск, , 08:26 — REGNUM В Ульяновской области прорабатывается система доставки лекарств пациентам с помощью почты. Об этом сообщается на сайте Законодательного собрания по итогам отчёта министра здравоохранения Виктора Мишарина за 2020 год.

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Отчитываясь перед депутатами, глава ведомства особое внимание уделил вопросам лекарственного обеспечения жителей региона, особенно живущих вдали от аптечных пунктов. По словам Виктора Мишарина, заключено соглашение о почтовой доставке «заказчикам лекарственных препаратов из любой аптечной сети»:

«Но для реализации этого шага необходим разрешительный пакет от правительства Российской Федерации, который мы все очень ждём».

По данным минздрава, в прошлом году в Ульяновской области более 13,7 тыс. федеральных льготников были обеспечены лекарственными препаратами. Расходы на лекарства для региональных льготников возросли в 1,3 раза и превысили 512 млн рублей, всего выдано свыше 444 тыс. рецептов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ульяновской области на льготное лекарственное обеспечение жителей потратят свыше 1,3 млрд рублей.

Напомним, с начала пандемии в регионе официально подтверждено 47 885 случаев заражения коронавирусом, вылечились 44 387 человек (92,7%), скончались 822 пациента.