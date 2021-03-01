Москва, , 14:21 — REGNUM Чехия, несмотря на сопоставимую численность населения с Москвой и гораздо меньшую плотность населения, проигрывает московской столице по уровню заболеваемости коронавирусом. Об этом 1 марта заявил президент международной «Русской премии» в Чехии Александр Гегальчий на телеканале «Россия 24».

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"Очень важные сравнения, например, с Москвой, потому что Москва чуть-чуть лишь побольше Чехии. Можно сравнивать», — заявил Гегальчий.

«Так вот, например, в Москве выявлено около миллиона случаев заболевания, в Чехии — 1 млн 200 тыс. При этом умерших в Чехии — 20 тыс., в Москве — 15 тыс. А Москва больше, чем Чехия, Москва это конгломерат очень тесный, а Чехия — больше Москвы по площади в 340 раз. И такие неприятные штуки», — указал он.

По его словам, в настоящее время в Чехии ожидают начала новой волны коронавируса.