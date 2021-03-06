Ростов-на-Дону, , 11:50 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 270 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 6 марта. Днём ранее положительный результат теста на коронавирус получили 273 жителя.

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Новые носители инфекции выявлены в 39 городах и районах. Наибольший прирост по-прежнему зафиксирован в Ростове-на-Дону (104). Менее четверти заразившихся — люди старше 66 лет, 3,7% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 74 тыс. 688 человек.

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