Москва, , 05:11 — REGNUM Режим самоизоляции, введённый для граждан из группы риска в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, перестал быть обязательным в Москве. Об этом 8 марта сообщила пресс-служба администрации города.

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Режим самоизоляции был обязателен для людей старше 65 лет и для людей с хроническими заболеваниями. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Москве и снижением уровня заболеваемости режим самоизоляции для граждан из группы риска с 8 марта будет носить рекомендательный характер.

Людям старше 65 лет разблокируют транспортные карты и они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в городском транспорте. Также перестала быть обязательной удалённая форма работы для граждан из группы риска.

Ранее ИА REGNUM сообщало о решении мэра Москвы Сергея Собянина разблокировать социальные карты для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями, а также отменить для них обязательный режим самоизоляции.

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