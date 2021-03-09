Иркутск, , 07:26 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1952 человек, причём 27 из них погибли только за праздничные дни (6−8 марта 2021 года).

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Также, судя по данным оперативного штаба на 9 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 57 752 человека (+814 за праздничные дни). Госпитализированы 1647 пациентов (+7 за праздничные дни).

Выздоровели 55 006 пациентов (+1149 за праздничные дни). Ещё 242 (+3 за праздничные дни) жителей Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19.

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