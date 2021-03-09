Саратов, , 09:33 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 9 марта коронавирусная инфекция подтверждена у 51 182 человек, за сутки инфицированы 175 жителей. Накануне заболели 179 человек. Выздоровели с начала пандемии 46 103 пациента, или 90,1%, за сутки — 131 человек. Всего скончались 680 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация наносит удар по пандемии — все новости»

В Саратове подтверждено 73 новых случая, в Энгельсском районе — 27, остальные — в других муниципалитетах области. Наибольшее количество инфицированных зарегистрировано среди жителей старше 60 лет — 70 пациентов, 34 заболевших — в возрасте от 50 до 59 лет, 25 человек — в возрасте от 40 до 49 лет, 20 — от 30 до 39 лет, 14 саратовцев — в категории граждан от 20 до 29 лет, 12 — несовершеннолетние. Накануне среди детей инфекцию выявили также у 12 человек.

В лабораториях за все время проведено более 1253 тыс. исследований, за сутки — свыше 4 тыс. тестов.

ИА REGNUM напоминает, ситуация с коронавирусом в России стабилизируется к лету нынешнего года.

Читайте также: Инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России