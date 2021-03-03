Казань, , 09:06 — REGNUM В Татарии вторые сутки подряд регистрируется по пять летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. На этот раз жертвами болезни стали четверо мужчин и одна женщина. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Причины смерти пациентов 1933, 1948, 1951, 1952 и 1980 годов рождения установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Таким образом, по состоянию на 3 марта в республике скончались с начала наблюдения 343 жителя.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, по информации на 2 марта, прошли 82 709 жителей. За сутки число привитых возросло на 956 человек.

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