Красноярск, , 12:32 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 14 человек с диагнозом «коронавирусная инфекуия». Об этом ИА REGNUM сообщили 1 марта в региональном оперштабе.

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Таким образом, за весь период пандемии в крае жертвами COVID-19 стали 2808 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 марта в Красноярском крае выявлено 62 723 носителя коронавируса, выздоровели 58 000 человек.

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