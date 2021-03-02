Москва, , 12:26 — REGNUM Власти Турции со 2 марта снимают некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. В туристических провинциях страны открываются рестораны и кафе, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Самые значительно послабления почувствуют иностранные туристы в Стамбуле, Анталье и Месопотамии. Разрешено очное обслуживание посетителей, но с ограничениями: время работы — с 07.00 до 19.00, заполняемость зала не более 50%.

Также в ряде туристических зонах отменён круглосуточный комендантский час. При этом ночной ежедневный комендантский час (с 21.00 до 05.00) сохраняется во всех зонах без исключения. Магазины и продовольственные магазины работают в обычном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, у туристов, прилетающих в Турцию, будут требовать справку с тестом на COVID-19 до 26 мая 2021 года.

Читайте также: Турция назвала дату отмены теста на COVID-19 для российских туристов