Черкесск, , 15:22 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за прошедший день увеличилась смертельная статистика от COVID-19 — скончался еще один пациент. Общее число случаев летального исхода от осложнений, вызванных коронавирусом, достигло 64, сообщили 5 марта в федеральном оперативном штабе. В марте 2021 года это первый случай смерти пациента в республике.

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Тем не менее, за последние сутки продолжилась позитивная динамика в снижении прироста числа заразившихся коронавирусом в Карачаево-Черкесии. Подтвержден диагноз еще у 32 жителей региона. Это наименьший показатель с начала второй волны коронавируса.

Всего в Карачаево-Черкесии зафиксировано 19 224 случая заражения, вылечились от COVID-19 17 518 пациентов.

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